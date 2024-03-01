За словами представника Головного управління розвідки Міноборони, один із етапів, за задумом Кремля, - це смута.

Росія планує дестабілізувати Україну. Про це, коментуючи для Radio NV деталі російської спецоперації під назвою "Майдан-3", заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

За його словами, "Майдан-3" - це назва російської кампанії дезінформації, інформаційно-психологічної операції, вона фігурує в російських документах, і придумали її самі росіяни.

"Це не новина, це давня традиція ще з часів СРСР, коли операції НКВС або МГБ проти українського руху опору, підпілля, ОУН-УПА називалися гарними, красивими українськими словами. Це так само певний прийом. Або псевдо певних російських агентів, які працювали проти українського підпілля, були з дуже гарними українськими милозвучними словами. Майдан — це сакральне слово для всіх нас, українців", - сказав розвідник.

Він підкреслив, що одним із етапів так званої спецопреації "Майдан-3" має стати смута.

"Зрозуміло, що справжній Майдан росіяни не можуть організувати ні в себе, ні тим паче в Україні. Але дестабілізувати ситуацію, відкрити внутрішній фронт, розхитувати країну зсередини, послабити міжнародну коаліцію, підтримку, — так, можуть. Над цим активно працюють, на це виділяються великі ресурси", - зазначив Юсов.

При цьому він зазначив, що ця операція триває з листопада. А оскільки результати першого етапу у самій РФ визнані незадовільними, кампанія продовжена.

"Йдеться про травень-червень. Такі активні дії з дестабілізації ситуації у країні - це максимальне сприяння зриву кампанії мобілізаційних заходів, сприяння кампанії з підриву легітимності владних рішень у контексті, що у зв’язку з воєнним станом в Україні відтерміновуються виборчі процеси та процедури. Це дискредитація України на міжнародній арені", - резюмував представник ГУР.

Операція "Майдан-3"

25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що РФ готує в Україні операцію "Майдан-3".

Він зауважив, що для цього росіяни підготували найдорожчу в своїй історії ІПСО.

Пізніше у Комітеті з питань розвідки при президентові України заявили, що Росія хоче через "Майдан-3" розгромити ЗСУ цього червня.

Там вважають, що основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі.

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