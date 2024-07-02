Масштаби пересування російських підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Великої Британії.

Як стало відомо, після незаконного вторгнення Путіна в Україну російські підводні човни двічі проводили безпрецедентні місії в Ірландському морі.

Британські сили перейшли на захист британських та ірландських вод після двох розгортань ударних підводних човнів класу "Кіло". Один був близько 18 місяців тому, а інший - зовсім недавно, пише The Telegraph.

Масштаби пересування російських підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Великої Британії, повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

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Підводні човни класу "Кіло" можуть стріляти російськими крилатими ракетами "Калібр", торпедами і ставити міни.

Росія має понад 60 підводних човнів класу "Кіло", максимальна швидкість яких у надводному положенні становить 17 вузлів, а в підводному - 20 вузлів. Вони використовувалися для нападу на Україну з боку Чорного моря.

Військово-морський інститут США заявляє, що "Кіло" - це "одна з найуспішніших військово-морських програм у сучасній історії".

Повідомляється, що офіційні особи США були обізнані про ці рухи, які могли бути спробою залякати Велику Британію через її підтримку України або виявити слабкі місця в британській та ірландській обороні.

Російському підводному човну було б складно плавати в Ірландському морі, не порушуючи міжнародне право, оскільки згідно із законом вони можуть плавати тільки поверхнею територіальних вод.

За повідомленням Bloomberg, через різну глибину Ірландського моря російському судну буде складно подорожувати під водою.

Було відомо про розміщення російських підводних човнів у водах навколо Британії та західної Ірландії під час війни в Україні. Однак раніше не повідомлялося, що вони подорожували Ірландським морем, що відокремлює Велику Британію від Ірландії.

Ірландські ЗМІ повідомили, що британський військовий корабель і вертоліт переслідували російський підводний човен біля гавані Корк на південному заході Ірландії. Повідомляється, що Велика Британія втрутилася, тому що ірландські сили не змогли протистояти підводній загрозі в Корку, який є точкою приєднання підводного кабелю, що з'єднує Велику Британію і Канаду.

Російські субмарини - деталі

Минулого місяця BBC повідомила, що російський підводний човен був помічений біля берегів Шотландії перед тим, як вирушити на Кубу. Водночас російські державні ЗМІ повідомили, що військово-морські сили, зокрема підводний човен "Казань" класу "Ясень", перед відвідуванням карибської країни провели навчання в Атлантичному океані.

Представник міністерства оборони Ірландії заявив, що не коментуватиме операції інших країн. Не пов'язуючи це з повідомленнями про підводні човни, чиновник заявив, що морська енергетична інфраструктура в Ірландському морі перебуває під додатковим патрулюванням, і уряди також обговорюють питання захисту кабелів передачі даних.

Уряди багатьох європейських країн зробили кроки щодо посилення безпеки навколо своєї морської енергетичної інфраструктури після того, як у 2022 році вони запідозрили, що Росія саботує трубопровід "Північний потік -2".

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