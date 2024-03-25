Попри домовленість із хуситами, нещодавнє зіткнення між єменськими бойовиками та нафтовим танкером показує, що небезпека зберігається.

Попри те, що Китай і Росія щойно уклали історичну угоду з хуситами про безпеку їхніх кораблів при проходженні через Червоне море, недавнє зіткнення між єменськими бойовиками та нафтовим танкером показує, що ризики зберігаються. Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що дві країни, які є основними споживачами та виробниками нафти, отримали гарантії безпечного проходу через регіон після переговорів між їхніми дипломатами та Мохаммедом Абдель Саламом, одним із провідних політичних діячів угруповання, що базується в Ємені. До цього підтримуване Іраном угруповання атакувало кілька комерційних і військових суден у південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

"В обмін на це країни можуть надати політичну підтримку хуситам в таких органах, як Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй. ... Це може включати блокування додаткових рішень проти групи. Однак минулі вихідні показали, що навіть судна, пов’язані з Росією чи Китаєм, не є повністю безпечними", - йдеться у статті.

Так, у суботу хусити випустили чотири ракети в районі китайського нафтового танкера Huang Pu. Раніше цього місяця був атакуваний True Confidence, вантажно-вантажний судно, спричинивши перші загибелі з моменту початку морських атак у середині листопада.

"Тим не менш, останні переговори вселяють певні запевнення в Москву і Пекін. Багато західних торговельних суден були змушені йти довшим маршрутом навколо Африки замість Червоного моря та Суецького каналу, додаючи дні та значні витрати на фрахт. Компанії з Китаю та Росії не оголосили, що уникають Червоного моря, і дані відстеження суден показують, що багато з них все ще відправляють свої кораблі через нього", - резюмує видання.

Атаки на кораблі у Червоному морі

Нещодавно після атаки єменських хуситів у Червоному морі вперше затонув корабель. Він перевозив 41 тисячу тонн добрив.

Атака на судно "Рубімар" відбулася 18 лютого в Баб-ель-Мандебській протоці - ключовому водному шляху, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Як повідомив уряд Ємену, отримавши серйозні пошкодження, корабель безконтрольно дрейфував на північ і згодом затонув.

Наприкінці січня неподалік Ємену біля судна, що перевозило російську нафту, вибухнули ракети. Це сталося через кілька днів після того, як представник хуситів заявив росЗМІ, що російським і китайським торговим суднам не варто боятися атак.

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