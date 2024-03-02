Корабель перевозив 41 тисячу тонн добрив.

Єменські хусити останні кілька місяців атакують за допомогою ракет і безпілотників міжнародні вантажні судна в Червоному морі, але вперше корабель, що потрапив під обстріл, затонув.

Як пише Bild, атака на судно "Рубімар" відбулася ще 18 лютого в Баб-ель-Мандебській протоці - ключовому водному шляху, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Як повідомив уряд Ємену, отримавши серйозні пошкодження, корабель безконтрольно дрейфував на північ і згодом затонув.

При цьому ще до затоплення американські військові попередили про серйозні екологічні збитки від потоплення судна. "Рубімар" перевозив 41 тисячу тонн добрив. Крім того, навколо корабля утворилася нафтова пляма завдовжки в кілометр. Екіпаж судна після атаки був евакуйований у невелику африканську країну Джибуті.

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Удари по єменських хуситах

З листопада 2023 року повстанці-хусити, підтримувані Іраном, почали атакувати судна, що проходять через Червоне море. Спочатку нападів зазнавали тільки судна, пов'язані з Ізраїлем, проте згодом під приціл потрапили й кораблі інших країн, зокрема американські. Нагадаємо, морський шлях через Суецький канал і Червоне море є найкоротшим маршрутом між Європою та Азією.

12 січня США і Британія завдали перших ударів по хуситах у Ємені. Повідомлялося, що били по таких об'єктах, як радіолокаційні системи, місця зберігання і запуску дронів, місця зберігання і запуску балістичних ракет, а також місця зберігання і запуску крилатих ракет.

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