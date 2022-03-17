Після того, як 24 лютого Росія почала масове вторгнення на територію України, Європейський союз ввів санкції проти ряду російських олігархів, наближених до Володимира Путіна і тих, хто підтримують його політику. Так, серед списку "санкційних" прізвищ виявилися Соловйов, Мордашов, Усманов, а серед їх арештованого майна - розкішні вілли, фешенебельні особняки і кілометрові яхти. УНІАН зібрав список яхт, які російські олігархи втратили через "спеціальну економічну операцію" ЄС.
Яхта Dilbar Алішера Усманова
512-футова яхта Dilbar вартістю майже 600 мільйонів очолила топ-25 найдорожчих супер'яхт світу за версією видання Bloomberg. На борту розташований 25-метровий плавальний басейн, який є найбільшим басейном, коли-небудь встановлений на яхті.
Усманов придбав Dilbar в 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецької суднобудівної компанії Lürssen, яка будувала його за індивідуальним замовленням протягом 52 місяців.
Усманов вважається наближеним до оточення Володимира Путіна, мультимільярдером.
Яхта Lady M Олексія Мордашова
65-метрова яхта Lady M, вартістю від 55 до 65 мільйонів доларів, стоїть в італійському порту Імперія. На борту розташовані шість двомісних гостьових кают і сім двомісних кают для 14 членів екіпажу. Яхта здатна перетнути Атлантичний океан за вісім днів. Її носова фігура спроектована в стилі арт-деко, вона зображує ягуара в стрибку.
У жовтні 2021 року повідомлялося, що Мордашов продає яхту Lady M, тому що у нього з'явилася нова – 142-метрова суперяхта Nord.
Одному з найбагатших мільярдерів Росії Олексію Мордашову належить російський металургійний холдинг Северсталь. Його статок становить $23,1 млрд, він займає 65 місце в світовому рейтингу мільярдерів і третє – в російському. Наближений до Володимира Путіна.
Яхта Quantum Blue Сергія Галицького
Яхта Quantum Blue довжиною 104 метри, що належить російському бізнесменові Сергію Галицькому, була вилучена в Монако. Її дизайном займалися кращі фахівці планети Тім Хейвуд і студія Альберто Пінто. Quantum Blue досі входить в тридцятку найбільших яхт світу.
Сергій Галицький, (до одруження Арутюнян), власник мережі "Магніт". 16 лютого 2018 року продав ВТБ 29,1% акцій своєї мережі роздрібних магазинів.
Яхта Valerie Сергія Чемезова
Вартість 85-метрової яхти Valerie - 140 мільйонів доларів. Вона була побудована на верфях Lürssen в Німеччині в 2011 році і вміщує 27 членів екіпажу і 17 гостей. За даними Marine Traffic, яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого і по 14 березня.
Судно зареєстроване на падчерку Чемезова - Анастасію Ігнатову, через компанію на Британських Віргінських островах. Сам Чемезов - колишній офіцер КДБ, який очолює "Ростех". Днями він заявив, що Росія вийде "переможцем", попри санкції.
Яхта Сrescent Ігоря Сечіна
Днями іспанська влада затримала 135-метрову яхту Crescent вартістю $600. Західні ЗМІ повідомляють, що вона може належати президенту Російської нафтової компанії "Роснефть" Ігорю Сєчіну.
Сечін вважається однією з найвпливовіших фігур в Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Коли майбутній президент Росії в 1991 році очолив Комітет із зовнішніх зв'язків мерії тоді ще Ленінграда, Сєчін був призначений керівником його апарату.
Яхта Amore Vero Ігоря Сечіна
Однак це не єдина яхта, яку конфіскували у президента "Роснефти". 86-метрова Amore Vero коштує близько 120 мільйонів доларів. Місткість - 14 осіб. На борту є ліфт, спортзал, джакузі і спа. На яхті також є басейн, який при необхідності перетворюється на вертолітний майданчик.
Яхта "А" Андрія Мельниченка
A — 143-метровий і найбільший у світі мотосейлер, вітрильна яхта, яка була спущена на воду в 2017 році. Її вартість - 530 мільйонів євро, а важить судно близько 13 тисяч тонн.
Російський олігарх Андрій Мельниченко за даними рейтингу Bloomberg займає шосте місце в списку російських мільярдерів.
Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук, який не так давно втік з-під домашнього арешту, також позбавляється майна. Його 92-метрову яхту Royal Romance, яка коштує 200 мільйонів доларів, заарештували в Хорватії.