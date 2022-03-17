УНІАН зібрав список яхт, які російські олігархи втратили через "спеціальну економічну операцію" ЄС.

Після того, як 24 лютого Росія почала масове вторгнення на територію України, Європейський союз ввів санкції проти ряду російських олігархів, наближених до Володимира Путіна і тих, хто підтримують його політику. Так, серед списку "санкційних" прізвищ виявилися Соловйов, Мордашов, Усманов, а серед їх арештованого майна - розкішні вілли, фешенебельні особняки і кілометрові яхти. УНІАН зібрав список яхт, які російські олігархи втратили через "спеціальну економічну операцію" ЄС.

Яхта Dilbar Алішера Усманова

512-футова яхта Dilbar вартістю майже 600 мільйонів очолила топ-25 найдорожчих супер'яхт світу за версією видання Bloomberg. На борту розташований 25-метровий плавальний басейн, який є найбільшим басейном, коли-небудь встановлений на яхті.

Усманов придбав Dilbar в 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецької суднобудівної компанії Lürssen, яка будувала його за індивідуальним замовленням протягом 52 місяців.

Усманов вважається наближеним до оточення Володимира Путіна, мультимільярдером.

Яхта Lady M Олексія Мордашова

65-метрова яхта Lady M, вартістю від 55 до 65 мільйонів доларів, стоїть в італійському порту Імперія. На борту розташовані шість двомісних гостьових кают і сім двомісних кают для 14 членів екіпажу. Яхта здатна перетнути Атлантичний океан за вісім днів. Її носова фігура спроектована в стилі арт-деко, вона зображує ягуара в стрибку.

У жовтні 2021 року повідомлялося, що Мордашов продає яхту Lady M, тому що у нього з'явилася нова – 142-метрова суперяхта Nord.

Одному з найбагатших мільярдерів Росії Олексію Мордашову належить російський металургійний холдинг Северсталь. Його статок становить $23,1 млрд, він займає 65 місце в світовому рейтингу мільярдерів і третє – в російському. Наближений до Володимира Путіна.

Яхта Quantum Blue Сергія Галицького

Яхта Quantum Blue довжиною 104 метри, що належить російському бізнесменові Сергію Галицькому, була вилучена в Монако. Її дизайном займалися кращі фахівці планети Тім Хейвуд і студія Альберто Пінто. Quantum Blue досі входить в тридцятку найбільших яхт світу.

Сергій Галицький, (до одруження Арутюнян), власник мережі "Магніт". 16 лютого 2018 року продав ВТБ 29,1% акцій своєї мережі роздрібних магазинів.

Яхта Valerie Сергія Чемезова

Вартість 85-метрової яхти Valerie - 140 мільйонів доларів. Вона була побудована на верфях Lürssen в Німеччині в 2011 році і вміщує 27 членів екіпажу і 17 гостей. За даними Marine Traffic, яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого і по 14 березня.

Судно зареєстроване на падчерку Чемезова - Анастасію Ігнатову, через компанію на Британських Віргінських островах. Сам Чемезов - колишній офіцер КДБ, який очолює "Ростех". Днями він заявив, що Росія вийде "переможцем", попри санкції.

Яхта Сrescent Ігоря Сечіна

Днями іспанська влада затримала 135-метрову яхту Crescent вартістю $600. Західні ЗМІ повідомляють, що вона може належати президенту Російської нафтової компанії "Роснефть" Ігорю Сєчіну.

Сечін вважається однією з найвпливовіших фігур в Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Коли майбутній президент Росії в 1991 році очолив Комітет із зовнішніх зв'язків мерії тоді ще Ленінграда, Сєчін був призначений керівником його апарату.

Яхта Amore Vero Ігоря Сечіна

Однак це не єдина яхта, яку конфіскували у президента "Роснефти". 86-метрова Amore Vero коштує близько 120 мільйонів доларів. Місткість - 14 осіб. На борту є ліфт, спортзал, джакузі і спа. На яхті також є басейн, який при необхідності перетворюється на вертолітний майданчик.

Яхта "А" Андрія Мельниченка

A — 143-метровий і найбільший у світі мотосейлер, вітрильна яхта, яка була спущена на воду в 2017 році. Її вартість - 530 мільйонів євро, а важить судно близько 13 тисяч тонн.

Російський олігарх Андрій Мельниченко за даними рейтингу Bloomberg займає шосте місце в списку російських мільярдерів.

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук, який не так давно втік з-під домашнього арешту, також позбавляється майна. Його 92-метрову яхту Royal Romance, яка коштує 200 мільйонів доларів, заарештували в Хорватії.

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