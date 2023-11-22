Як повідомляли ЗМІ, до угоди з продажу Forbes був причетний близький до Кремля бізнесмен Магомед Мусаєв.

Угода з продажу медіагрупи Forbes, до якої, за даними ЗМІ, був причетний близький до Кремля олігарх Магомед Мусаєв, не відбулася.

Як повідомляє Bloomberg, гонконгська інвестиційна компанія Integrated Whale Media, що володіє медіагрупою Forbes, оголосила від скасування угоди з продажу видання групі інвесторів на чолі з гендиректором Luminar Technologies Остіном Расселом.

Відзначається, що Рассел, який ще в травні 2023 року оголосив про намір придбати медіагрупу за 800 мільйонів доларів, не зумів залучити необхідні кошти до призначеного часу. Спочатку планувалося, що угода буде закрита до 1 листопада, але потім дедлайн продовжили до 21 листопада, коли один з найбільших інвесторів, індійська компанія Sun Group відмовилася від участі в Угоді, потрапивши під підозру у зв'язках з Росією.

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Близький до Кремля олігарх заявив про покупку Forbes

Як писало в жовтні видання The Washington Post, близький до Путіна олігарх Магомед Мусаєв стверджував, що купив всю медіагрупу Forbes. Інформація ґрунтувалася на п'яти аудіозаписах і одному відеозаписі, на яких бізнесмен розповідає про угоду.

При цьому видання акцентувало увагу на тому, що із заяв не зовсім ясно, що конкретно мав на увазі Мусаєв: чи допоміг він укласти угоду і тому отримає вплив в холдингу, чи був він таємним інвестором, що вкладає гроші в угоду через інших людей, або ж ці заяви помилкові і перебільшені.

На даний момент Мусаєв володіє компанією "АС Рус Медіа", яка є видавцем російського Forbes.

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