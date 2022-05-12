На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що російська держкорпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк".

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України у Telegram.

"На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість", - підкреслюють у розвідці.

За даними ГУР МО, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:

Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;

Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;

Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

Раніше повідомлялося, що введені Сполученими Штатами санкції змушують Росію використовувати комп'ютерні чипи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

Вас також можуть зацікавити новини: