Комп’ютерні мікросхеми, також відомі як напівпровідники, — це мозок, який керує більшістю сучасної електроніки.

Введені Сполученими Штатами санкції змушують Росію використовувати комп'ютерні чипи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

Про це заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, яку цитує Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", - заявила вона.

Раймондо виступила на слуханнях у Сенаті, наголосивши, що нещодавно вона зустрічалася з прем'єр-міністром України.

Експорт технологій із США до Росії скоротився майже на 70 відсотків з моменту введення санкцій наприкінці лютого, за словами Раймондо, чий департамент курирує експортний контроль, що становить більшу частину пакету санкцій. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.

Зазначається, що історія про напівпровідники отримана від українських офіційних осіб, які розповіли, що коли розкривалися захоплені російські танки, було виявлено деталі холодильників та комерційного та промислового обладнання, які, мабуть, замінюють інші недоступні компоненти.

Комп’ютерні мікросхеми, також відомі як напівпровідники, — це мозок, який керує більшістю сучасної електроніки, від приладів до винищувачів. Росія виробляє небагато власних чипів, історично спираючись на імпорт з азіатських та західних компаній.

Попередні дослідження показали, що російські військові давно покладалися на західну електроніку.

У своєму виступі в Сенаті Раймондо також вказала на нещодавні повідомлення про те, що два російські виробники танків були змушені призупинити виробництво через брак компонентів.

Раніше повідомлялося, що бойові дії Росії в Україні показали низький технічний рівень так званого високоточного російського озброєння, ракет, що самонаводяться, і бомб, крім того, російські запаси такого озброєння різко скоротилися.

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