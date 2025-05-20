Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою Путіна".

Європейські лідери та Україна зажадали від Росії негайно погодитися на припинення вогню, а президент США Дональд Трамп зосередився на тому, щоб змусити російського лідера Володимира Путіна взяти на себе зобов'язання про 30-денне перемир'я. Про це пише Reuters.

Зазначається, що Путін чинив опір цьому, наполягаючи на тому, що спочатку мають бути виконані умови.

Помічник Кремля Юрій Ушаков сказав, що Трамп і Путін не обговорювали термінів припинення вогню, але обговорювали обмін дев'яти росіян на дев'ятьох американців у рамках обміну полоненими. Він сказав, що лідер США назвав перспективи зв'язків між Москвою і Вашингтоном "вражаючими".

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При цьому російські пропагандисти цитують представника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що Москва і Київ зіткнулися зі "складними контактами" для розробки єдиного тексту меморандуму про мир і припинення вогню.

"Немає ніяких термінів і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть зробити це якнайшвидше, але, звісно, диявол криється в деталях", - цитує його агентство РИА Новости.

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою Путіна".

"Російський лідер відхилив заклик до... негайного припинення вогню і замість цього може продовжувати військові дії, одночасно чинячи тиск за столом переговорів", - сказав він.

Одна людина, знайома з розмовою Трампа з українськими та європейськими лідерами, сказала, що учасники були "шоковані" тим, що Трамп не хотів тиснути на Путіна санкціями.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала тільки, що розмова з Трампом була "хорошою" і "важливо, щоб США залишалися залученими".

Зазначається, що Путін, чиї сили контролюють п'яту частину України і просуваються вперед, твердо дотримується своїх умов припинення війни, включно з виведенням українських військ із чотирьох українських регіонів, на які претендує Росія. Він сказав, що меморандум, над яким Росія і Україна працюватимуть про майбутню мирну угоду, визначить "низку позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди".

Розмова Трампа з Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін поговорили телефоном увечері 19 травня. Це була третя телефонна розмова між президентами США і РФ після того, як Трамп повторно вступив на посаду глави держави.

За підсумками бесіди Трамп заявив, що Росія і Україна "негайно почнуть переговори про припинення вогню" і обговорюватимуть умови мирного договору самі.

Путін повідомив, що Москва готова обговорювати з Києвом "меморандум про майбутній мирний договір".

Зеленський, коментуючи ідею Путіна скласти меморандум, заявив, що Україна не буде виводити війська з власної території, як того вимагає Росія.

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