За словами президента РФ, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей".

Президент РФ Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп завершили телефонну розмову. Вона тривала понад дві години. Господар Кремля назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і дуже корисною".

"Передусім, я подякував президенту Сполучених Штатів за підтримку з боку США у відновленні прямих переговорів між Росією та Україною щодо можливого укладання мирної угоди, щодо відновлення переговорів, які були перервані українською стороною, як відомо, ще 2022 року", - сказав російський лідер.

За словами президента РФ, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей".

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"Президент Сполучених Штатів озвучив свою позицію з приводу припинення бойових дій, перемир'я, і я ​​зі свого боку зазначив також, що в Росії виступають за мирне врегулювання української кризи. Ми повинні просто визначити найефективніші шляхи руху до миру. Ми домовилися про те, що Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій", - сказав Путін.

Він стверджує, що до меморандуму Росії та України можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. За його словами, поновлення переговорів у Стамбулі свідчить, що сторони "загалом на правильному шляху":

"Ще раз хочу підкреслити, що розмова була дуже конструктивною, і я її оцінюю високо. Питання, звичайно, в тому, щоб російська та українська сторони проявили максимум прагнення до миру і знайшли б ті компроміси, які б влаштували всі сторони. При цьому хочу зазначити, що загалом позиція Росії ясна, головне для нас - усунути першопричини цієї кризи.".

Путін запевнив, що Росія "виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру".

Розмова Трампа з Путіним

Перед дзвінком Путіну Трамп поговорив телефоном із Володимиром Зеленським, повідомило джерело українського телемарафону "Єдині новини". Після бесіди з Путіним Трамп знову має намір зателефонувати Зеленському, а також "різним членам НАТО".

Віце-президент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори про закінчення війни в Україні "злегка" зайшли в глухий кут. Він припустив, що Трамп спробує з'ясувати у Путіна, чи серйозно він налаштований завершити війну. Білий дім додав, що Трамп "втомився і розчарований в обох сторонах" конфлікту.

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