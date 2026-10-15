Дві третини розвідданих для України зараз надходять з Європи, - голова МЗС Франції

Жан-Ноель Барро зазначив, що Кремль намагається змусити європейські країни відмовитися від підтримки України.

Дві третини розвідувальної інформації, що надається Україні, зараз надходить від європейців і, зокрема, від Франції. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише France Info.

Барро зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ "вже двадцять разів оголошувалось, що Україна впаде, що США кинуть Україну". За його словами, правда полягає в тому, що вже давно саме Європа бере на себе основну частину підтримки України.

"Давайте не піддамося пропаганді Володимира Путіна", – сказав глава МЗС Франції.

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Барро підкреслив, що Кремль намагається посварити Україну та Європу, а також змусити європейські країни відмовитися від підтримки України.

"Ми ведемо війну не тільки на полі бою, а й у свідомості людей", – додав він.

США продовжують надавати Україні розвіддані

Раніше "BBC-Україна" з посиланням на джерело у військових колах повідомляло, що США продовжують надавати Україні розвідувальну інформацію за чотирма ключовими напрямками. За словами співрозмовника журналістів, США надають Україні попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території РФ, супутникові знімки та військову аналітику.

Крім того, президент США Дональд Трамп також заявляв, що Вашингтон не припинив обмін розвідданими з Україною. Він зазначив, що США допомагають Україні.

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