Трамп відповів, чи припинили США ділитися розвідданими з Україною

Також президент США заявив, що Україна нібито порушила "енергетичне перемирʼя".

США не припинили ділитися розвідданими з Україною. Про це заявив президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами, пише Clash Report.

"Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо. Ми справді допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", – заявив Трамп.

На запитання, звідки у нього така впевненість, що російський диктатор Володимир Путін нібито більше хоче завершення війни, ніж президент України Володимир Зеленський, Трамп відповів:

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"Тільки завдяки переговорам – я все життя займався саме цим. Гадаю, Путін, мабуть, теж цього хоче; думаю, вони обоє хочуть, щоб це закінчилося. Знаєте, чесно кажучи, вони обоє хочуть, щоб вона закінчилася, але не знають, як цього досягти. Там дуже багато ненависті… У підсумку, все буде добре. Ви знаєте чому? Тому що так завжди буває".

Трамп також прокоментував порушення Росією "енергетичного перемирʼя", про яке він оголошував раніше. Президент США заявив, що Україна нібито напередодні обстріляла багато російських енергетичних обʼєктів. Трамп також пообіцяв повідомити пізніше про результативність "енергетичного перемирʼя".

Що цьому передувало

Раніше Kyiv Independent повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа відкрито погрожувала українським високопосадовцям, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, Вашингтон заявив, що якщо Україна ударить по російській енергетичній інфраструктурі під час так званого енергетичного перемирʼя, Вашингтон покладатиме відповідальність на Київ.

Тим часом агентство Reuters повідомляло, що 13 жовтня РФ вперше не завдавала ударів по українських енергетичних об’єктах після заяви Трампа про "енергетичне перемир’я". Журналісти дійшли до такого висновку, проаналізувавши щоденне зведення Міноборони РФ.

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