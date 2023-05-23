Зокрема, російська влада може використати прорив партизан у Бєлгородську область з метою підтримки наративу про те, що нібито Росія є жертвою у війні.

Розвідка Великобританії припустила, яким чином Росія може використати ситуацію у Бєлгородській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни у Twitter, посилаючись на дані розвідки. "Між 19 та 22 травня 2023 року, досить імовірно, що російські сили безпеки зіштовхнулися з партизанами у принаймні трьох місцях в межах Білгородської області РФ, поруч з українським кордоном. Особистості партизан залишаються непідтвердженими, але російські антиурядові групи заявили про свою відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, найбільш серйозний інцидент стався біля міста Грайворон. Також відбулася перестрілка із стрілецької зброї. Неподалік від інцидентів спостерігалося збільшення атак із застосуванням дронів та неприцільних обстрілів.

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Крім того, Росія евакуювала декілька сіл і розгорнула додаткові сили безпеки у тому районі.

"Росія стикається з дедалі серйозною загрозою безпеки у багатьох областях її прикордонних регіонів, з втратами бойових літаків, з нападами на залізничні колії із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, і тепер прямим партизанськими діями. Росія майже напевно використає ці інциденти для підтримки офіційного наративу, що вона є жертвою війни", - йдеться у повідомленні.

Події у Бєлгородській області

У понеділок, 22 травня, підрозділ "Російський Добровольчий Корпус" заявив, що їхні бійці знову зайшли на територію Росії. За кілька годин в мережі з'явилися відео евакуації людей, також був опублікований ролик, на якому росіяни намагаються потрапити в закрите бомбосховище.

У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

Пізно ввечері стало відомо, що по будівлі Федеральної Служби безпеки РФ в Бєлгороді завдали удару. Російські воєнкор заявив, що метою удару була і будівля МВС.

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