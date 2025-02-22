ООН має повернутися до своєї засадничої мети - підтримання міжнародного миру і безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання конфліктів, заявив він.

США закликають країни-члени ООН підтримати запропоновану ними резолюцію до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Документ сформовано з огляду на російські поправки, щоб "намітити шлях до миру".

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо 21 лютого, передає пресслужба Держдепу. Високопосадовець назвав резолюцію "простою та історичною".

Рубіо наголосив, що документ узгоджується з думкою президента Дональда Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї засадничої мети - підтримання міжнародного миру і безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання конфліктів.

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"Якщо ООН дійсно віддана своїй первісній меті, ми повинні визнати, що, попри проблеми, що виникають, мета встановлення міцного миру залишається досяжною. Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити й що мир можливий", - заявив Рубіо.

Також у заяві йдеться, що настав момент, коли потрібно "узяти на себе зобов’язання" щодо припинення війни і створити "реальний імпульс для досягнення миру".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН раніше з посиланням на Reuters, США висувають альтернативну резолюцію ООН щодо України, протиставляючи її європейському проєкту.

Резолюція, яку пропонують США, "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".

Росія запропонувала поправку до цього пункту, додавши формулювання: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією".

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