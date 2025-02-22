США пропонують проєкт резолюції ООН щодо України з російськими правками, - Reuters

Резолюція, яку пропонують США, "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".

США висувають альтернативну резолюцію ООН щодо України, протиставляючи її європейському проєкту, пише Reuters.

У п’ятницю Сполучені Штати представили в ООН проєкт резолюції до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей документ фактично конкурує з текстом, який Україна та її європейські союзники планують винести на голосування Генеральної Асамблеї ООН у понеділок.

Спроба президента США Дональда Трампа виступити посередником у припиненні війни викликала розбіжності з президентом України Володимиром Зеленським і занепокоєння серед європейських партнерів щодо можливої ізоляції Києва та Європи від мирних переговорів.

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Американський проєкт, що складається з трьох абзаців і з яким ознайомилося Reuters, висловлює жаль щодо втрат серед цивільного населення внаслідок "російсько-українського конфлікту". Він також підтверджує, "що головна мета Організації Об’єднаних Націй полягає в підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні суперечок".

Резолюція, яку пропонують США, "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".

Росія запропонувала поправку до цього пункту, додавши формулювання: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією".

Російський представник в ООН Василь Небензя позитивно оцінив американську ініціативу, заявивши, що це "хороший крок". За словами анонімного російського дипломата, у разі прийняття поправки Москва готова підтримати резолюцію США.

Як повідомив Небензя, американські дипломати заздалегідь проінформували його про підготовку проєкту перед тим, як він був переданий на розгляд Генеральної Асамблеї, до складу якої входять 193 країни.

Водночас у понеділок Генеральна Асамблея ООН розгляне альтернативний проєкт резолюції, підготовлений Україною та Європейським Союзом. Він містить заклики до деескалації, негайного припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Дипломати повідомили, що представники ЄС в ООН планують зустрітися пізніше в п’ятницю, щоб обговорити реакцію на американський крок.

Протягом останнього місяця Київ і Брюссель активно проводили консультації з країнами-членами ООН. Хоча резолюції Генеральної Асамблеї не є юридично обов’язковими, вони мають значний політичний вплив, оскільки відображають світове ставлення до війни.

Що пропонують ЄС та Україна

У спільному тексті України та ЄС, з яким ознайомилося Reuters, наголошується на "нагальній необхідності припинити війну цього року та подвоїти дипломатичні зусилля для зменшення ризиків подальшої ескалації та досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".

Порівняно з попередніми резолюціями Генасамблеї, новий текст має м’якший тон щодо Росії. У ньому лише згадується про "агресію", тоді як раніше ухвалені документи містили більш пряму критику Москви. Наприклад, у резолюції, прийнятій у 2022 році 141 голосом "за", ООН "найрішуче засудила агресію з боку Російської Федерації".

У новій резолюції також підкреслюється важливість виконання попередніх рішень ООН, які закликали Росію вивести свої війська з міжнародно визнаних територій України та припинити військові дії.

Упродовж першого року війни Генеральна Асамблея ухвалила шість резолюцій, що засуджували дії Москви. Найбільшу підтримку отримала резолюція жовтня 2022 року, в якій ООН засудила "спробу незаконної анексії" чотирьох українських областей. Тоді "за" проголосували 143 країни.

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