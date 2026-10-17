В Ірані все так погано, що тепер терористи фінансують його, а не навпаки, - Axios

Десятиліттями Іран витрачав нафтодолари на підтримку мережі терористичних рухів по всьому регіону. Але тепер гроші потекли у зворотному напрямку.

Внаслідок війни зі США та американської блокади економічна ситуація в Ірані погіршилася настільки, що тепер не Тегеран фінансує дружні до нього терористичні угруповання та політичні рухи на Близькому Сході, а вони надсилають гроші Ірану. Про це пише Axios із посиланням на командувача Центрального командування США (CENTCOM) адмірала Бреда Купера.

За його словами, фінансові труднощі Ірану посилюються через американські санкції та морську блокаду, яка обмежує нафтові доходи країни. Купер стверджує, що блокада вже коштувала Тегерану 25 млрд доларів недоотриманих прибутків від продажу нафти. Крім того, CENTCOM спільно з Міністерством фінансів США останніми тижнями заморозили іранські криптоактиви на суму 350 млн доларів.

На тлі цих проблем угруповання, які роками отримували фінансування від Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зокрема ліванська "Хезболла", палестинський ХАМАС та шиїтські формування в Іраку, змушені повертати частину коштів Ірану.

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"Фінансовий тиск на іранські збройні сили став настільки значним, що надходять повідомлення про те, що пов’язані з Іраном ополченські угруповання по всьому регіону затримують виплати своїм бійцям, щоб спрямувати гроші назад до КВІР, який також не платить своїм військовослужбовцям", – заявив Купер.

Як зазначає видання, іранська влада також затримує виплати зарплат, пенсій та соціальних виплат працівникам державного сектору, зокрема силовикам і військовослужбовцям КВІР.

Ситуація в Ірані

Як писав УНІАН, іранська валюта зазнала катастрофічної девальвації через війну зі США. Станом на кінець вересня іранський ріал впав до рекордного мінімуму – понад 2,5 млн за долар. Девальвація за один день може сягати 3-4%.

Також ми розповідали, що Іран знайшов спосіб обійти блокаду США в Ормузькій протоці. Іран з липня відновив експорт скрапленого газу та авіаційного палива, використовуючи перевантаження "з судна на судно" біля берегів Оману. За даними правозахисної групи UANI, щонайменше вісім газовозів і один танкер з паливом змогли пройти блокаду, хоча більшість іранських суден залишаються під санкціями США.

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