Країни-члени НАТО також домовилися збільшити витрати на оборону.

Президент США і союзники по НАТО підтвердили свою прихильність колективній обороні в спільному комюніке, яке опубліковано за підсумками саміту в Гаазі. Проте в ньому не засуджується повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пише Sky News.

Зазначається, що в документі Росія описується як "довгострокова загроза" для Альянсу. Проте в ньому немає згадки про майбутнє членство України в НАТО, яке сам генсек Альянсу Марк Рютте називав "незворотнім шляхом".

У виданні додали, що союзники по НАТО також домовилися збільшити витрати на оборону. Як пише The Guardian, підсумкове комюніке було набагато коротшим, ніж зазвичай, і складалося всього з п'яти абзаців.

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"Об'єднані перед обличчям серйозних загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози, яку Росія представляє для євроатлантичної безпеки, і постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП в основні потреби оборони, а також у видатки, пов'язані з обороною і безпекою, до 2035 року", - ідеться в документі.

Союзники по НАТО, зокрема, зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП до 2035 року, а також продовжити підтримувати Україну. Крім цього, у комюніке зазначено, що члени Альянсу представлять річні плани щодо збільшення витрат.

"Об'єднані перед обличчям серйозних загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози, яку Росія представляє для євроатлантичної безпеки, і постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП в основні потреби оборони, а також у видатки, пов'язані з обороною і безпекою, до 2035 року, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань згідно зі статтею 3 Вашингтонського договору. Наші інвестиції забезпечать наявність у нас сил, потенціалу, ресурсів, інфраструктури, боєготовності та стійкості, необхідних для стримування й оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування й оборона, запобігання та врегулювання криз, а також кооперативна безпека", - сказано в одному з абзаців комюніке.

Трамп підтвердив прихильність статті 5 НАТО

Раніше під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон залишається відданим статті 5 Альянсу. За його словами, США залишаться з союзниками по НАТО до кінця.

Також Трамп визнав зусилля держав Північноатлантичного альянсу щодо підвищення витрат на оборону. Він зазначив, що це "велика новина".

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