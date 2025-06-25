Також Трамп похвалив країни-члени Альянсу за те, що вони вирішили збільшити витрати на оборону.

Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Гаазі заявив, що Вашингтон залишається відданим статті 5 Альянсу. Він також визнав зусилля держав Північноатлантичного альянсу щодо підвищення витрат на оборону. Його слова цитує The Guardian.

"Ми з ними (країнами-членами НАТО - УНІАН) до кінця", - сказав Трамп.

Крім цього президент США вважає "великою новиною" те, що країни-члени НАТО намагаються збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

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"Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%, це великий стрибок із 2%, і багато хто навіть не платив 2%, тому я думаю, що це буде дуже великою новиною", - підкреслив Трамп.

Також на саміті НАТО в Гаазі генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу не наважилися б почати збільшувати витрати на оборону, якби Трамп не закликав їх зробити це.

"З 5% (витрат на оборону - УНІАН) європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону з витратами США. Тому не йдеться про те, що американські платники податків платитимуть більше. Йдеться про те, що європейці та канадці платитимуть більше. І знову ж таки, цього не сталося б без Трампа", - запевнив генсек НАТО.

Нагадаємо, що стаття 5 НАТО передбачає те, що в разі збройного нападу на одну з країн-членів Альянсу союзники розглядатимуть це як напад на весь Північноатлантичний альянс.

Трамп планує зустріч із Зеленським на саміті НАТО

Раніше в коментарі Politico представник Білого дому повідомив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі. За його словами, зустріч може відбутися 25 червня.

Пізніше Трамп підтвердив майбутню зустріч із Зеленським. Він заявив, що вона очікується після пленарного засідання лідерів країн-членів НАТО.

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