Французький президент зауважив, що війна РФ проти України – це вже третя війна, яку Росія веде в Європі.

Країнам Європи вже зараз потрібно визначитися з умовами для відновлення контактів з Росією у майбутньому.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Гаазі. Його виступ транслював телеканал France24.

"Всі ми маємо визначити, якою мірою ми готові захищати себе, і на яких умовах вести діалог з Росією про обмеження озброєнь та відновлення довіри. Думати про це треба вже зараз, щоб ми могли досягти ширшого відчуття безпеки", – пояснив французький президент.

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Він зауважив, що це потребуватиме єдності та спільних зусиль. З огляду на це, за словами Макрона, між європейськими країнами не має бути жодних комерційних війн.

Французький президент наголосив, що російська загроза є реальною. Він нагадав, що війна РФ проти України – це вже третя війна, яку Росія веде в Європі.

"Ця агресія дала нам зрозуміти, що те, що ми робимо – нелогічно. Тому ми переозброюємося", – додав Еммануель Макрон.

Інші заяви світових політиків про Росію

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допустив, що територіальні амбіції російського диктатора Володимира Путіна не обмежуються лише Україною. При цьому він вважає, що очільник Кремля хотів би завершити війну проти України.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що загроза атаки з боку Росії є реальною. Він акцентував, що попри війну, яку РФ веде проти України, росіяни "нарощують збройні сили та реорганізують їх такими темпами, що за три, п'ять або сім років вони можуть бути готові до нападу на НАТО".

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