Американський лідер вважає, що Путін хоче завершення війни проти України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допустив, що територіальні амбіції російського диктатора Володимира Путіна простягаються за межі України.

Така заява американського лідера пролунала на полях саміту НАТО в Гаазі. Трампу нагадали, що під час цього саміту лунало багато заяв з приводу того, що у правителя РФ є територіальні амбіції за межами України, і запитали, чи він теж так вважає.

Американський президент відповів на це так:

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"Можливо. Я маю на увазі, це можливо. Я знаю одну річ: він (Путін, – ред.) хотів би домовитися щодо завершення війни в Україні. Він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад. Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією"".

Трамп зазначив, що за останні тижні вдалося вирішити конфлікт між Індією і Пакистаном, Косово та Сербією.

"Ми залагодили ще два конфлікти. Ніхто ніколи не робив чогось подібного. Ні, я вважаю, що він (російський диктатор Путін, – ред.) – людина, яку, на мій погляд, просто збили зі шляху. Насправді, я дуже здивований. Я думав, ми б залагодили це легко", – резюмував президент США.

Війна в Україні: інші важливі новини

Bloomberg повідомляє, що на полях саміту НАТО Дональд Трамп за закритими дверима зізнався, що хоче "зробити щось" щодо війни в Україні. Президент США вважає, що вона "вийшла з-під контролю". Джерело журналістів зазначило, що цей знак було розцінено як позитивний, хоча Трамп і не вдавався в подробиці.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про нову допомогу від Великої Британії. На додачу до ракет для ППО, Лондон передасть Києву і пускові комплекси. За словами глави Міноборони, ці комплекси поставлять найближчим часом.

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