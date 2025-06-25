Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допустив, що територіальні амбіції російського диктатора Володимира Путіна простягаються за межі України.
Така заява американського лідера пролунала на полях саміту НАТО в Гаазі. Трампу нагадали, що під час цього саміту лунало багато заяв з приводу того, що у правителя РФ є територіальні амбіції за межами України, і запитали, чи він теж так вважає.
Американський президент відповів на це так:
"Можливо. Я маю на увазі, це можливо. Я знаю одну річ: він (Путін, – ред.) хотів би домовитися щодо завершення війни в Україні. Він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад. Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією"".
Трамп зазначив, що за останні тижні вдалося вирішити конфлікт між Індією і Пакистаном, Косово та Сербією.
"Ми залагодили ще два конфлікти. Ніхто ніколи не робив чогось подібного. Ні, я вважаю, що він (російський диктатор Путін, – ред.) – людина, яку, на мій погляд, просто збили зі шляху. Насправді, я дуже здивований. Я думав, ми б залагодили це легко", – резюмував президент США.
Війна в Україні: інші важливі новини
Bloomberg повідомляє, що на полях саміту НАТО Дональд Трамп за закритими дверима зізнався, що хоче "зробити щось" щодо війни в Україні. Президент США вважає, що вона "вийшла з-під контролю". Джерело журналістів зазначило, що цей знак було розцінено як позитивний, хоча Трамп і не вдавався в подробиці.
Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про нову допомогу від Великої Британії. На додачу до ракет для ППО, Лондон передасть Києву і пускові комплекси. За словами глави Міноборони, ці комплекси поставлять найближчим часом.