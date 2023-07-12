Китай вже прокоментував це, пригрозивши рішучою відповіддю, у разі загрози своїм інтересам.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда привітав угоду Японії і НАТО про нову програму партнерства.

У спільній заяві з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом Кісіда сказав, що сподівається на майбутню співпрацю в нових сферах, включаючи кібербезпеку, і поглиблення співпраці в міру розширення взаємодії НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном, повідомляє Reuters.

"Жоден інший партнер не може бути ближче до НАТО, ніж Японія", - сказав Столтенберг, додавши, що Азія важлива для Європи так само, як і Європа для Азії.

Видання відзначило, що нова програма партнерства реалізується на тлі того, як НАТО вивчає можливість більш глибокої взаємодії з Азією, а Китай збільшує свою військову присутність.

Столтенберг у своїй заяві сказав, що НАТО стурбоване нарощуванням військової потужності Китаю і розширенням його ядерних сил, а також засудив запуск ракет Північною Кореєю.

Китай вже розкритикував комюніке, опубліковане НАТО під час дводенного саміту у Вільнюсі, в якому стверджується, що Китай кидає виклик інтересам, безпеці і цінностям військового альянсу.

Влада Китаю виступила проти "просування НАТО на схід в Азіатсько-Тихоокеанський регіоні" і пригрозила, що будь-які дії, що загрожують Пекіну, будуть зустрінуті рішучою відповіддю.

Японія та НАТО

Після вторгнення РФ в Україну Японія вирішила зміцнити свою співпрацю з НАТО. В даний час країна веде переговори про відкриття першого в Азії офісу НАТО.

Наприкінці травня світові ЗМІ припустили, що відкриття офісу зв'язку НАТО в Японії стане значною подією, якщо враховувати геополітичні розбіжності, що поглиблюються. На думку ЗМІ, такий розвиток подій викличе критику з боку Китаю.

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