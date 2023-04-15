На кадрах також видно, як кілька чоловіків, імовірно, поліцейських, вже тримають підозрюваного на землі.

Під час виступу прем'єра Японії Фуміо Кисіди у місті Вакаяма прогримів вибух. Попередньо, затримали одну людину, повідомляє CNN з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вибух прогримів біля самого Кисіди, який виступав просто неба перед японськими робітниками. На відео, опублікованому японською телекомпанією NHK, видно, як представники громадськості втікають, а одного чоловіка затримують після інциденту.

На кадрах також видно, як кілька чоловіків, імовірно, поліцейських, вже тримають підозрюваного на землі.

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Попередньо, ЗМІ пишуть, що у бік Кисіди кинули щось схоже на димову шашку. Кисіду негайно евакуювали у безпечне місце. Наразі він у поліцейському відділенні.

Кисіда прибув до Вакаями у рамках передвиборної кампанії та, повідомляється, відвідав рибний порт Сайкадзакі.

Член міської ради, присутній на місці події, розповів журналістам, що незадовго до вибуху побачив, як "циліндричний срібний предмет" пролетів "приблизно у кількох метрах перед ним".

Події у світі - останні новини

Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", викликавши черговий міжнародний дипломатичний скандал.

Тим часом США "сколихнув" один з найбільших витоків таємних даних Пентагона у мережу, чим скористались і російські спецслужби. Повідомлялось, що підозрюваного вже затримали.

А ось 13 квітня 63-річний українець підпалив себе на знак протесту в Кракові. Перед цим він закликав своїх співгромадян призовного віку повернутися на батьківщину і захищати країну від росіян.

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