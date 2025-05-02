Речниця Держдепу також висловилася про залученість Штатів у мирні переговори.

Сполучені Штати Америки готові запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації та не скасовують чинних обмежень.

Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Під час брифінгу вона також зазначила, що американський президент Дональд Трамп уже говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні.

"Ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент (Трамп, – ред.) хоче, щоб усі наші дії як нації були дипломатичними – він чітко дотримується цього. При цьому він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги", – сказала Брюс.

Відео дня

Крім того, вона нагадала, що держсекретар США Марко Рубіо говорив про готовність Вашингтона стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.

"Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими (у мирні переговори, – ред.) і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін (України і Росії, – ред.), і настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як буде завершено цей конфлікт", – констатувала Теммі Брюс.

Санкції США проти Росії: це варто знати

Bloomberg із посиланням на сенатора-республіканця Ліндсі Грема повідомляє, що 72 сенатори підтримують законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії і країн, які купують російську нафту.

Йдеться про 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ та уран. Крім того, нові санкції заборонять американським громадянам купувати російський суверенний борг.

При цьому незадовго до цього держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що якби Трамп запровадив нові антиросійські санції, це могло б продовжити війну в Україні ще на два роки.

Вас також можуть зацікавити новини: