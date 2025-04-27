Грем подав двопартійний законопроєкт щодо нових обмежень.

Американські законодавці готові погодити нові санкції проти Росії. Таку заяву зробив у соцмережі Х сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За його словами, він подав двопартійний законопроєкт щодо нових санкцій "проти путінської Росії". Документ уже має майже 60 співавторів.

Грем зауважив, що йдеться про запровадження вторинних мит проти будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран або іншу продукцію.

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"Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю, якщо Росія не прийме почесний, справедливий і міцний мир", – акцентував сенатор.

Він також подякував американському президенту Дональду Трампу і його команді "за наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб завершити війну в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, гідно й справедливо".

Санкції США проти Росії

Через повномасштабне вторгнення в Україну низка країн запровадили масштабні санкції проти РФ. Вони торкнулися низки сфер. Крім того, на Заході заморозили російські активи.

14 квітня президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії – це пакет, запроваджений ще його попередником, Джо Байденом.

Кількома тижнями раніше Штати запровадили санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб. Під обмеження також потрапив один російський суховантаж.

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