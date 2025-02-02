В Угорщині наголосили, що без угоди з Трампом країна не бачить причин для введення санкцій.

В Угорщині заявили, що погодяться не блокувати нові санкції ЄС проти Росії лише після домовленості з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр європейських справ країни Янош Бока, передає N-TV.

За його словами, Європейський Союз має бути "дуже обережним" під час прийняття нових санкцій проти Росії. Крім того, Бока вважає, що країни-члени ЄС мають домовитися з новою адміністрацією Трампа про сенс та зміст нового пакету обмежень.

"Без такої угоди угорський уряд не бачить підстав для подальших санкційних рішень", - зазначив Бока, який є однією з найближчих довірених осіб прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Санкції проти РФ - позиція Орбана

Раніше Віктор Орбан пригрозив накласти вето на санкції Євросоюзу проти Росії через пів року, якщо до того часу Україна не відновить транзит російського газу.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що Трамп допоміг переконати Орбана не блокувати останній пакет санкцій проти РФ. За словами міністра, це була перша однозначна позиція Трампа щодо цього питання, завдяки якій Угорщина змінила свою думку.

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