За словами глави МЗС Польщі, рішення Угорщини скасувати своє вето було пов'язане із нещодавньою заявою Трампа.

Угорщина змінила свою думку щодо блокування санкцій Європейського Союзу проти Росії через те, що втрутився президент США Дональд Трамп. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.

За його словами, рішення Угорщини скасувати своє вето було пов'язане із заявою Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором та пригрозив санкціями проти РФ, якщо Москва не захоче вести мирні переговори.

Сікорський додав, що це була перша однозначна позиція Трампа щодо цього питання, завдяки якій Угорщина змінила свою думку.

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"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", - наголосив польський міністр.

У виданні нагадали, що минулого тижня Трамп заявив, що США запровадять високі податки, тарифи та санкції проти РФ, якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні найближчим часом.

Своєю чергою після цього очільник уряду Польщі Дональд Туск написав:

"Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у вирішальний момент війни, буде абсолютно ясно, що він грає в команді Путіна, а не в нашій, у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи".

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, в ЄС узгодили продовження санкцій проти РФ до 31 липня. У Європейському Союзі наголосили, що Росія повинна і далі платити за шкоду, яку вона спричиняє.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що через економічні обмеження РФ ризикує залишитися без нафтодоларів уже в цьому році. Також наслідки можуть чекати на Росію через безперервні удари по НПЗ і погрози нового президента США обвалити світові ціни на чорне золото.

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