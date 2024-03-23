Десятки суден, які потрапили під санкції, не змогли забрати свій вантаж.

Російська машина з експорту нафти, що фінансує війну Кремля проти України, нарешті заскрипіла шестернями. Москва відчула ефект санкцій.

Видання Bloomberg повідомило, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.

З початку жовтня США посилили обмеження щодо всього флоту танкерів, що перевозять російську нафту. За даними аналітичної компанії Kpler, відтоді десятки танкерів, які потрапили під санкції, простоюють в океанах, а запас російського дизельного пального став більшим, ніж будь-коли з 2017 року.

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У сукупності ці заходи здатні поступово обмежити доходи Росії від продажу нафти, що є ключовою метою політики США та їхніх союзників, які прагнуть запобігти військовій агресії з боку Володимира Путіна.

Підхід G7 до санкцій проти Росії характеризується відмовою від негативного впливу на свої економіки, йдеться про підвищення цін на нафту. Вашингтон придумав так звану політику обмеження цін саме для того, щоб пом'якшити санкції, які готували в Брюсселі, але навіть через два роки війни Росія продовжує експортувати величезну кількість нафти.

З жовтня США внесли до списку 40 російських нафтових танкерів. Чотири з танкерів, які нещодавно потрапили під санкції, продовжують здійснювати поставки, але жодне судно, що потрапило під санкції, не забрало вантажу з моменту його включення до списку Мінфіну США.

Тепер дедалі жорсткіше торговельне середовище завдало Кремлю потужного символічного удару, оскільки Індія - вірний торговельний союзник протягом усієї війни - відмовляється від його флоту. Водночас Україна почала підривати російські нафтопереробні заводи, хоча неясно, наскільки цю стратегію підтримують у Вашингтоні.

Державному "Совкомфлоту" доведеться шукати роботу в іншому місці - і є ознаки того, що він уже відчуває труднощі. Щонайменше сім суден зупинилися в Чорному морі та зникли з цифрових систем моніторингу. Крім того, "Совкомфлот" визнав, що санкції завдали шкоди його діяльності.

Попри це, Росія все ще може використовувати так званий "тіньовий флот" суден для здійснення своїх поставок. За деякими оцінками, в експлуатації перебуває до 600 таких перевізників, поряд із грецькими танкерами, які продовжують обслуговувати торгівлю в рамках цінового ліміту G-7.

Вартість доставки російської нафти величезна. За даними Argus Media, доставка вантажу Балтійським морем до Китаю обходиться приблизно в 14,50 долара за барель. За її оцінками, більше половини цієї суми припадає на санкції.

"Чи виллється це в реальні втрати постачань, залежатиме від того, як швидко буде знайдено обхідні шляхи для розв'язання проблем із транспортуванням і чи готові російські продавці збільшити знижки", - зазначив Річард Бронз, голова відділу геополітики в консалтинговій компанії Energy Aspects Ltd.

Ще однією перешкодою для Москви став продаж нафтопродуктів. За даними Kpler, за 10 днів до 17 березня було продано в середньому 6,2 мільйона барелів російського дизельного палива, що є найвищим показником, принаймні, з 2017 року.

Російська нафта - останні новини

Зростання поставок російської нафти морем, що спостерігалося раніше, не стало довгостроковою тенденцією. Обсяги експорту нафти з РФ зменшилися на 730 тисяч барелів на день - до 2,97 млн барелів на день. Загальна вартість експорту російської нафти впала з 1,86 млрд дол за тиждень до 10 березня до 1,48 млрд дол за тиждень до 17 березня.

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