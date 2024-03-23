Два танкери провели біля берега кілька тижнів в очікуванні вказівок про розвантаження.

В Індії ианкери "Совкомфлота" з російською нафтою відмовляються приймати як приватні, так і державні нафтопереробники, включно з найбільшою Індійською нафтовою корпорацією, пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Крім того, за інформацією співрозмовників видання, НПЗ "ретельно перевіряють" право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з компанією, яка потрапила під санкції. Два танкери, як пише видання, провели біля берега кілька тижнів в очікуванні вказівок про розвантаження.

Проблеми "Совкомфлота" означають, що в Росії стало менше танкерів для доставки нафти, а це, зі свого боку, призвело до скорочення знижок для покупців, щоб компенсувати більш високі витрати на фрахт.

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Bloomberg зазначає, що після початку повномасштабної війни Індія була великим покупцем російської нафти, але посилення санкцій США призвело до того, що переробники стали шукати дорожчу нафту з інших регіонів.

Російська нафта - деталі

Зростання поставок російської нафти морем, що спостерігалося позаминулого тижня, не стало довгостроковою тенденцією: минула неділя виявилася для морського експорту російської нафти провальною. Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяги експорту російської нафти морем за тиждень, що передував 17 березня, зменшилися на 730 тис барелів на день - до 2,97 млн барелів на день. Загальна вартість експорту російської нафти впала з 1,86 млрд дол за тиждень до 10 березня до 1,48 млрд дол за тиждень до 17 березня.

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