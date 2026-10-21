Трамп пояснив, з якою метою він призупинив санкції проти Росії

Трамп зазначив, що раніше він не розкривав справжню причину призупинення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він призупинив санкції проти Росії заради звільнення американського громадянина. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Truth Social.

"Багато людей, які вимагали негайного введення санкцій проти Росії, тепер повинні вибачитися перед президентом Трампом, адже вони не знали, що він вів переговори про звільнення Стівена Хаббарда – угоду, яка є справді значущою та важливою для США. Якби санкції були введені, ці переговори, безперечно, були б повністю й остаточно зірвані", – написав він.

Нагадаємо, що раніше The New York Times повідомляло, що Стівен Хаббард воював на боці України. У РФ його засудили до шести років і 10 місяців ув’язнення.

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі сьогодні, 21 жовтня, з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі подякував главі Кремля за звільнення Хаббарда і назвав його "гуманістом".

За даними видання, звільнення Хаббарда відбулося після того, як Трамп безпосередньо звернувся до Путіна з проханням дозволити 74-річному вчителю повернутися до США. Раніше Росія звинуватила Хаббарда, який перебував у в’язниці понад чотири роки, у тому, що він нібито є українським найманцем.

Зустріч Віткоффа з Путіним – що відомо

Нагадаємо, що 21 жовтня російський диктатор Володимир Путін провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Під час переговорів глава Кремля подякував президенту США Дональду Трампу за увагу до питання врегулювання війни в Україні.

Під час зустрічі Путін поцікавився результатами переговорів, які відбулися в Осло за участю президента України Володимира Зеленського. За його словами, під час останньої розмови Трамп наголошував на необхідності завершити війну в Україні, щоб припинити людські втрати. У відповідь Віткофф назвав переговори в Осло продуктивними та повідомив про певні зрушення.

Також спеціальний посланник США висловив надію на відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, США та України. Під час зустрічі він висловив надію, що Путін розгляне таку можливість.

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