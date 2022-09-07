За період з березня по червень обсяг імпорту зріс на цілих 70%

Європейський союз і США збільшили обсяги імпорту алюмінію і нікелю з Російської Федерації після 24 лютого. На ситуацію не вплинули навіть логістичні проблеми через санкції проти РФ.

Про це повідомляє Reuters.

За даними журналістів, імпорт алюмінію і нікелю в ЄС і США протягом березня-червня виріс на цілих 70%. Загальна вартість продукції з цих металів склала 1,98 мільярда доларів. При цьому зазначено, що Захід ввів санкції на широкий спектр російських товарів, людей і установ, але пощадив металургію.

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"Хоча ми не прогнозуємо наших санкційних дій, немає нічого, що могло б збільшити ціну за невиправдану війну Путіна проти України", - заявив представник Держдепу США.

На думку експертів, США і ЄС не вводять санкції щодо недорогоцінних металів РФ, тому що пам'ятають про проблеми для будівельного, автомобілебудівного та енергетичного секторів, що виникли через санкції президента Дональда Трампа щодо російського алюмінію в 2018 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня Лондонська біржа металів перестала розміщувати на своїх складах у Великобританії Російські метали через війну в Україні. Йдеться про алюміній від "Русала" і мідь від "Норильського нікелю".

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