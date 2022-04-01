Йдеться про алюміній та мідь

Лондонська біржа металів перестала розміщувати на своїх складах у Великобританії російські метали. Йдеться про алюміній від "Русала" та мідь від "Норильського нікелю".

Про це повідомляє прес-служба Лондонської біржі металів (LME).

Відзначається, що Великобританія ввела додаткові мита на імпорт російської міді, свинцю, первинного алюмінію та алюмінієвого сплаву в розмірі 35%.

При цьому зазначено, що рішення не стосується металів, які вивезли з Росії до 25 березня.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим Євросоюз і США ввели санкції щодо російських олігархів і компаній, пов'язаних з оборонною сферою РФ.

21 березня вперше з 28 лютого відкрилися торги на російському фондовому ринку. Індекс цін облігацій федеральної позики оновив мінімум з грудня 2014 року, впавши до 98,21 пункту (9,4%). При цьому рубль впав до 105,78 – за долар і 115,8 – за євро.

Вже на наступний день - 22 березня - найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для ряду російських банків і платіжних систем. Рішення торкнулося таких російських фінансових гігантів, як Сбербанк, Газпромбанк, Альфа Банк, ВТБ та інших.

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