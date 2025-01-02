На загальну думку, найефективнішими виявилися санкції, що зачіпають світову фінансову систему - сферу, де Сполучені Штати мають винятковий вплив.

Коли обраний президент США Дональд Трамп готується вступити на посаду, питання щодо ефективності санкцій проти РФ та їхнього майбутнього, як очікується, будуть знову піддані ретельному вивченню.

Експерти вважають, що санкції та продовження військової допомоги майже напевно стануть розмінною монетою в будь-яких переговорах. Про це пише видання The New York Times.

Зазначається, що прогнози, які лунали в перші місяці війни, що економічні обмеження швидко підірвуть режим президента Володимира Путіна або перетворять рубль на "уламки", не справдилися.

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Однак ідея, що економічні санкції можуть швидко покласти кінець протистоянню, завжди була скоріше плодом надії, ніж реалістичною оцінкою, каже російський економіст Сергій Гурієв, який втік із країни 2013 року і зараз є деканом Лондонської школи бізнесу.

За його словами, більш точною мірою успіху є питання, чи перешкоджали санкції здатності Москви ефективно вести війну. І відповідь на це питання, на його думку і думку низки інших аналітиків - так.

"Уявіть собі світ, у якому санкції не запроваджували... Світ, у якому зовнішня торгівля Росії не була б сильно обмежена і вона мала б доступ до всіх своїх іноземних резервів. Цілком очевидно, що санкції створили проблеми для Путіна, зменшили кількість ресурсів у його кишені і, отже, врятували життя на Україні. Без них би Росія, можливо, вже перемогла", - додав Гурієв.

Коли Трамп сяде за стіл переговорів із Путіним, санкції стануть "надзвичайно цінною фішкою", каже віцепрезидентка із зовнішньої політики Київської школи економіки та позаштатний науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова.

На загальну думку, найефективнішими виявилися санкції, що зачіпають світову фінансову систему - сферу, де Сполучені Штати мають винятковий вплив.

"І все ж, якщо санкції досягли більшого, ніж дехто міг собі уявити, вони мали менший вплив, ніж інші сподівалися. Ті, хто применшує значення санкцій як козиря, також стверджують, що західні країни не зайшли досить далеко і не відреагували досить швидко на зміну умов, щоб посилити тиск на Росію", - сказано в статті.

Згодом Росія розробила нові способи обходу санкцій, наприклад, створила власний тіньовий флот суден для транспортування нафти. А Європейський союз, як і раніше, купує майже 50% скрапленого природного газу, який експортує Росія.

Старший науковий співробітник Інституту Петерсона Джеффрі Шотт вважає, що Москві вдається продавати надто багато газу і нафти за надто високими цінами. Він сказав:

"Санкції застосовувалися зі зв'язаною за спиною рукою".

За словами Шотта та інших критиків, розрізнені санкції і часто мляве їх виконання зробили економічний зашморг на шиї Росії слабшим, ніж він міг би бути.

Зазначається, що навіть найцінніших козирів, які можуть бути отримані за допомогою санкцій, може виявитися недостатньо, щоб переконати Путіна погодитися на врегулювання, прийнятне також для України та її сусідніх європейських союзників.

Деякі політичні та військові аналітики стверджують, що падіння президента Сирії Башара Асада може змусити Путіна зайняти ще більш жорстку позицію щодо України.

"Зрештою, єдина оцінка санкцій як предмета торгу, яка справді має значення - це оцінка Путіна", - додали аналітики.

Санкції проти РФ - останні новини

Країни Європи запровадили санкції проти Російської Федерації після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема, під обмеження потрапили й дорогі авто. Ось тільки росіяни продовжують купувати елітні західні машини.

Постійний оглядач The Times Ед Конвей у своїй статті розповів, як дорогі авто потрапляють до Росії в обхід західних санкцій. Він простежив шлях нового Range Rover, виробленого в Соліхаллі.

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