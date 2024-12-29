Анастасія Горбачова

Західні предмети розкоші, як і раніше, легко потрапляють до Москви, і це посилає небезпечний сигнал Китаю.

Країни Європи запровадили санкції проти Російської Федерації після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема, під обмеження потрапили і дорогі авто. Ось тільки росіяни продовжують купувати елітні західні машини.

Постійний оглядач The Times Ед Конвей у своїй статті розповів, як дорогі авто потрапляють до Росії в обхід західних санкцій. Він простежив шлях нового Range Rover, виробленого в Соліхаллі.

За його словами, машини привезли на стоянку на кордоні Грузії та Росії. У колоні були Mercedes G-wagons, BMW і Porsche, навіть Lamborghini. Після того, як їх залишили на стоянці, їх відвезли на кілька сотень ярдів до прикордонного пункту, після чого авто перетнули кордон Росії. Потім їх забрала інша вантажівка.

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Проїжджаючи по одному, водії кажуть прикордонникам, що вони їдуть транзитом до Казахстану, таким чином машини можуть перетнути кордон, технічно не порушуючи правил. Опинившись у Росії, вони залишаються в країні. При цьому вони навіть не фігурують в офіційних митних даних. З точки зору статистики вони, по суті, зникають.

Ця ситуація пояснює, чому експорт машин з Європи в Росію впав до нуля, але експорт у країни Кавказу і Центральної Азії різко зріс. Раптово Азербайджан, який раніше посідав другорядне місце в торгівлі автомобілями, обігнав Португалію і Швецію і став одним з найбільших автомобільних ринків. Британська автомобільна лобістська група, Товариство автовиробників і торговців, наполягали на тому, що в цьому немає нічого підозрілого. Там запевняли, що Азербайджан не відправляв авто в Росію, вказуючи на митні дані. Як показала історія в Грузії, інформація, яку надає митниця, не є достовірною.

Конвея вказав, що днями BMW зізналася в продажу "понад 100" розкішних авто в Росію через сірий ринок. Заможні росіяни наймають особистих покупців і контрабандистів, щоб ввозити до Москви і Санкт-Петербурга предмети розкоші та останні новинки європейської моди.

Історія з авто важлива тим, що доводить: щоб не говорили дані про торгівлю, санкційні товари продовжують надходити в Росію. Автомобілі не так-то просто заховати, як компоненти безпілотників. Деталі радарів і навігаційні пристрої легко поміщаються в коробки, які можна перевозити на вантажівках. З даних про торгівлю відомо, що Британія та ЄС у безпрецедентних кількостях відправляють на Кавказ так звані товари подвійного призначення.

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За ситуацією уважно стежить Пекін. У Китаї створили міжвідомчу групу для вивчення того, як Росія обходить санкції, як щодо товарів, так і щодо фінансових активів, на які Захід наклав арешт - це друга причина для занепокоєння.

Річ у тім, що у Китаю набагато більше фінансових активів за кордоном, ніж у Росії, і він набагато більше залежить від потоків комплектуючих у країну і з неї. Санкції в разі війни з Тайванем повинні змусити Пекін замислитися про свої дії. Вивчаючи дії Заходу щодо РФ, Пекін може готуватися до життя в умовах обмежень.

Замість того щоб спрямовувати свій імпорт і експорт через Кавказ та Індію, як це робить Росія, Китай може спрямовувати компоненти через такі держави-сателіти, як В'єтнам.

Через глобалізацію в разі нової глобальної холодної війни світова економіка не впаде. Якщо Росія - це шаблон, то є підстави вважати, що торгівля не зупиниться, а просто стане складнішою.

Росія обходить санкції Заходу

Росіяни все ще можуть купити елітний автомобіль відомих європейських марок, хоча їхнє офіційне ввезення в РФ заборонено. Одним із найголовніших помічників в обході західних обмежень є Грузія.

Прямий експорт заборонених товарів до Росії, безумовно, впав до нуля, але він раптово різко зріс для цілої низки сусідів РФ. Раптово Британія почала відправляти обладнання для безпілотників до Киргизстану і експортувати розкішні авто в Азербайджан, причому у величезних кількостях. При цьому сам Азербайджан різко став експортувати елітні авто в інші країни Кавказу і Центральної Азії, включно з Грузією і Казахстаном, хоча він їх не виробляє.

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