До 14-го санкційного пакету потрапили Поліна Гагаріна та Іван Охлобистін, а крім того в ньому мільярдер Роман Троценко і мати Кадирова.

До 14-го санкційного пакету Євросоюзу потрапили чимало російських пропагнадистів, зокрема серед них мільярдер, відомі російські співаки й актори, родичі політиків, самі політики. Про це повідомив в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Важливо, що до 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало пропагандистів. Група Макфола-Єрмака детально аналізувала і пропонувала їх нашим партнерам, бо пропагандисти є відповідальними за злочини Росії. Також туди потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші", - написав він.

Так, за даними Єрмака, у список включили:

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співака SHAMANа (Ярослава Дронова);

співачку Поліну Гагаріну;

акторa Івана Охлобистіна;

Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);

головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва;

Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова);

депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка");

Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії);

Дмитра Мезенцева (державного секретаря "Союзної держави" Росії та Білорусі);

Таймураза Боллоєва (президента пивоварної компанії "Балтика");

Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету");

мільярдера Романа Троценка;

голову "Росмайна" Вадима Яковенка;

Міжнародний дитячий центр "Артек";

"Совкомфлот";

"Уральські авіалінії";

Громадський фонд імені Кадирова;

Білоруський союз молоді.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС сьогодні повідомила, що затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції.

Загалом зазначалось, що новий пакет націлений на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС. Так, нові санкції передбачають:

заборону на транзит російського скрапленого природного газу (СПГ) через територію ЄС в треті країни;

заборону на нові інвестиції для завершення споруджуваних СПГ-проектів;

заборону використання " Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS);

заборону на доступ до портів і надання послуг суднам, які беруть участь у війні Росії;

ширшу заборону на польоти в ЄС;

подальший імпортно-експортний контроль та обмеження.

Крім того, політичним партіям і фондам, а також неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з Росії.

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