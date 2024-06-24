До 14-го санкційного пакету Євросоюзу потрапили чимало російських пропагнадистів, зокрема серед них мільярдер, відомі російські співаки й актори, родичі політиків, самі політики. Про це повідомив в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Важливо, що до 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало пропагандистів. Група Макфола-Єрмака детально аналізувала і пропонувала їх нашим партнерам, бо пропагандисти є відповідальними за злочини Росії. Також туди потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші", - написав він.
Так, за даними Єрмака, у список включили:
- співака SHAMANа (Ярослава Дронова);
- співачку Поліну Гагаріну;
- акторa Івана Охлобистіна;
- Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);
- головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва;
- Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова);
- депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка");
- Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії);
- Дмитра Мезенцева (державного секретаря "Союзної держави" Росії та Білорусі);
- Таймураза Боллоєва (президента пивоварної компанії "Балтика");
- Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету");
- мільярдера Романа Троценка;
- голову "Росмайна" Вадима Яковенка;
- Міжнародний дитячий центр "Артек";
- "Совкомфлот";
- "Уральські авіалінії";
- Громадський фонд імені Кадирова;
- Білоруський союз молоді.
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії
Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС сьогодні повідомила, що затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції.
Загалом зазначалось, що новий пакет націлений на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС. Так, нові санкції передбачають:
- заборону на транзит російського скрапленого природного газу (СПГ) через територію ЄС в треті країни;
- заборону на нові інвестиції для завершення споруджуваних СПГ-проектів;
- заборону використання " Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS);
- заборону на доступ до портів і надання послуг суднам, які беруть участь у війні Росії;
- ширшу заборону на польоти в ЄС;
- подальший імпортно-експортний контроль та обмеження.
Крім того, політичним партіям і фондам, а також неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з Росії.