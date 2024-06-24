Співак SHAMAN та актор Охлобистін активно підтримують агресію / колаж УНІАН, кадри з відео

До 14-го санкційного пакету Євросоюзу потрапили чимало російських пропагнадистів, зокрема серед них мільярдер, відомі російські співаки й актори, родичі політиків, самі політики. Про це повідомив в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Важливо, що до 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало пропагандистів. Група Макфола-Єрмака детально аналізувала і пропонувала їх нашим партнерам, бо пропагандисти є відповідальними за злочини Росії. Також туди потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші", - написав він.

Так, за даними Єрмака, у список включили: 

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  • співака SHAMANа (Ярослава Дронова);
  • співачку Поліну Гагаріну;
  • акторa Івана Охлобистіна;
  • Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);
  • головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва;
  • Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова);
  • депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка");
  • Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії);
  • Дмитра Мезенцева (державного секретаря "Союзної держави" Росії та Білорусі);
  • Таймураза Боллоєва (президента пивоварної компанії "Балтика");
  • Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету");
  • мільярдера Романа Троценка;
  • голову "Росмайна" Вадима Яковенка;
  • Міжнародний дитячий центр "Артек";
  • "Совкомфлот";
  • "Уральські авіалінії";
  • Громадський фонд імені Кадирова;
  • Білоруський союз молоді.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС сьогодні повідомила, що затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції.

Загалом зазначалось, що новий пакет націлений на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС. Так, нові санкції передбачають:

  • заборону на транзит російського скрапленого природного газу (СПГ) через територію ЄС в треті країни;
  • заборону на нові інвестиції для завершення споруджуваних СПГ-проектів;
  • заборону використання " Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS);
  • заборону на доступ до портів і надання послуг суднам, які беруть участь у війні Росії;
  • ширшу заборону на польоти в ЄС;
  • подальший імпортно-експортний контроль та обмеження.

Крім того, політичним партіям і фондам, а також неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з Росії.

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