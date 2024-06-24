Передбачена заборона послуг з перевантаження російського зрідженого природного газу.

Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції націлені на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що нові санкції передбачають:

заборону послуг з перевантаження російського зрідженого природного газу (СПГ) на території ЄС з метою перевалки в треті країни;

заборону на нові інвестиції для завершення споруджуваних LNG-проектів;

заборону використання " Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS);

заборону на доступ до портів і надання послуг суднам, які беруть участь у війні Росії;

ширшу заборону на польоти в ЄС;

подальший імпортно-експортний контроль та обмеження.

Крім того, політичним партіям і фондам, а також неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з Росії, а 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції.

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Щодо заборони на нові інвестиції, то голова Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram підкреслює, що ЄС забороняє нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що посли країн-членів Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти РФ. ЗМІ повідомляли, що санкції стосуватимуться російської газової промисловості, однак обмеження не торкнуться російського експорту зрідженого природного газу до ЄС. Уряд Угорщини цього разу не блокував обмеження в обмін на захист проєкту АЕС "Пакш-2".

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот заявляла, що у 14-му пакеті санкцій ЄС проти Росії буде передбачено повну заборону на вхід в європейські порти для кораблів "тіньового" нафтового флоту.

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