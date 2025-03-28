Глава Єврокомісії заявила, що саме Україна вирішуватиме, що є для неї міцним миром.

Європейський Союз не зніматиме санкції проти Росії до повного завершення війни в Україні.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в ефірі французького телеканалу LCI.

"Санкції дуже важливі, вони завдають болю", - сказала вона.

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Також глава Єврокомісії зазначила, що саме Україна вирішуватиме, що є для неї міцним миром. Вона підкреслила, що Києву потрібні гарантії безпеки, щоб не допустити нової війни з РФ.

Санкції проти Росії - важливі новини

Раніше видання EUobserver повідомляло, що Європейський Союз готує 17-й пакет санкцій проти РФ, але процес поки що перебуває на дуже ранній стадії. Один із дипломатів зазначив у розмові з журналістами, що наразі ЄС чекає на пропозиції від Європейської комісії.

Крім того, за підсумками саміту в Парижі європейські лідери зробили заяви щодо зняття санкцій з РФ. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "зараз не час для зняття санкцій".

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав думку британського прем'єра. Він також вважає, що зараз рано знімати санкції проти РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що скасування санкцій проти РФ було б "серйозною помилкою". Він розкритикував Москву за те, що вона "завжди додає" умови до того, що обговорюється.

Водночас, президент України Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі лідерів з підтримки України в Парижі нагадав, що війна досі триває, і це відбувається тільки з вини Росії.

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