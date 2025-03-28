Політик наголосив, що будь-яке послаблення сакцій стане "серйозною помилкою" партнерів України.

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц відкинув ймовірність будь-якого послаблення санкцій проти Росії.

"Немає жодного сенсу скасовувати санкції, доки не буде досягнуто миру", - заявив Шольц у четвер, 27 березня, за підсумками закінчення саміту "Коаліції охочих" у Парижі, передає DW.

Нині будь-яке послаблення санкцій було б "серйозною помилкою", оскільки до миру ще далеко, констатував німецький політик. "Очевидно, що Росія насправді не зацікавлена ​​у встановленні миру" , - додав він.

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Шольц також зауважив, що питанні санкційної політики США та Європа "мають займати чітку спільну позицію", як це було досі. На його переконання, Європа та США мають разом дати зрозуміти Росії, що "ми можемо й надалі використовувати можливість підтримувати Україну".

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше видання The Economist писало, що Європа серйозно зашкодить економіці Росії, навіть якщо США скасують санкції. За словами експертів, велика частина активів російського центрального банку знаходиться у Європі, тому, ймовірно, залишиться замороженою.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що його країна без вагань посилить санкції проти Росії, якщо це буде потрібно для завершення війни проти України.

"Якщо ми візьмемо шкалу від нуля до 10, то я думаю, що санкції за адміністрації Байдена були, ймовірно, на трійці, тоді як наприкінці його терміну вони посилили їх до шести. Можу вас запевнити, що ми без вагань підвищимо їх до десятки", - сказав він.

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