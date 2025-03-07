Ця робота дасть змогу Вашингтону оперативно послабити санкції в разі укладення мирної угоди.

Уряд США вивчає можливі механізми послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в рамках широкої стратегії.

Вона спрямована на те, щоб Вашингтон міг оперативно надати економічні послаблення, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні. Про це повідомили виданню Reuters два джерела, знайомі з ситуацією.

За словами двох джерел, які побажали залишитися анонімними, Білий дім доручив Міністерству фінансів вивчити варіанти пом'якшення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним про завершення військових дій в Україні.

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Зазначається, що ця робота дасть змогу Вашингтону оперативно послабити санкції в разі укладення мирної угоди. Однак співрозмовники Reuters "дали зрозуміти", що це не означає, що США мають намір зняти санкції без поступок з боку Росії.

У якому масштабі та обсязі опрацьовується зняття обмежень, співрозмовники Reuters не уточнюють.

Санкції США проти РФ - заяви Трампа

Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії найближчими тижнями, щоб обговорити угоду щодо завершення війни в Україні. На думку аналітиків, послаблення санкцій, ймовірно, стане ключовим елементом будь-якої угоди.

Трамп також припустив можливість введення нових масштабних санкцій проти Росії і закликав обидві сторони розпочати переговори про мир.

Його заява прозвучала після того, як російські війська завдали ударів по українській енергетичній і газовій інфраструктурі. Ця атака стала першою з моменту, як США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

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