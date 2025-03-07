Він заявив, що може запровадити нові санкції та мита.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Російській Федерації масштабними санкціями, якщо Москва відмовиться сідати за стіл перемовин.

У п'ятницю, 7 березня, він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що санкції можуть бути введені через те, що Росія продовжує чинити тиск на полі бою. Він закликав обидві країни сісти за стіл переговорів прямо зараз, "поки не стало занадто пізно":

"Я наполегливо розглядаю можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і мит проти Росії до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання конфлікту за допомогою миру".

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