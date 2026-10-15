Україна готова на одностороннє припинення ударів по НПЗ: Зеленський назвав умову

Києву треба більше пояснювати свою позицію, наголосив президент.

Україна може піти на поступки США та припинити удари по російських НПЗ, але натомість просить послугу у відповідь від Вашингтону. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для Financial Times.

"Чи можете ви дати мені ракети для Patriot? Бо якщо я не буду атакувати їх - бо ви просили мене не атакувати їх - вони будуть атакувати мене. Це справедливо, якщо ви дасте мені, чим захищатися. Це мінімум, про який я прошу", – наголосив Зеленський.

Що цьому передувало

Нагадаємо, на тлі укладення дизельної угоди, президент США Дональд Трамп заявив про нібито впровадження енергетичного перемирʼя між Україною та РФ. Після цієї заяви Україна призупинила удари по російських НПЗ. Втім Москва свої удари по українській енергетиці не зупиняла. В інтервʼю Financial Times Зеленський заявив, що на тлі цього скасував заборону на удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Відео дня

За словами президента, американська сторона раніше прямо заявила українським військовим, що продовження ударів по російських НПЗ призведе до проблем для Києва. За словами Зеленського, Вашингтон погрожував припинити надавати Україні розвіддані. Також президент заявив, що США не попереджали Київ під час останніх балістичних ударів, а також обмежили роботу Starlink.

Зауважимо, що роботу Starlink в Україні повноцінно відновили 15 жовтня. Як зазначило джерело УНІАН в Міністерстві оборони, наразі зʼясовуються причини учорашніх обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини: