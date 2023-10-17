Він заперечує причетність Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ на атакував баптистську лікарню "Аль-Ахлі" у центрі Сектора Гази.

У мікроблозі X (Twitter) він продублював заяву Армії оборони Ізраїлю, в якій говориться, що удар по лікарні стався в результаті невдалого запуску ракети "ісламським джихадом". "Весь світ повинен знати: на лікарню в Секторі Гази напали варварські терористи в Секторі Гази, а не ЦАХАЛ. Той, хто жорстоко вбив наших дітей, вбиває і своїх дітей", - додав Нетаньяху.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що необхідно встановити відповідальних за удар. "Новини, що надходять з баптистської лікарні Аль-Ахлі Арабі в Газі, додають жаху до трагедії, що розгортається на наших очах вже кілька днів. В черговий раз за це доводиться розплачуватися ні в чому не винним мирним жителям", - написав він в X.

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Генеральний директор Агентства охорони здоров'я ООН Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що вони рішуче засуджують смертельний вибух в лікарні в Секторі Гази і вимагають негайного захисту цивільного населення та медичної допомоги в палестинському анклаві.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Ізраїль в атаці, "позбавленій найелементарніших гуманітарних цінностей". "Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити це безпрецедентне злодіяння в Газі", - написав він у соцмережі X.

За даними ЗМІ, також на Ізраїль поклали відповідальність Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет і Йорданія.

Вибух у лікарні в секторі Гази: останні дані

Сьогодні ввечері в лікарні Аль-Ахлі стався вибух, Міністерство охорони Здоров'я Палестини повідомило про загибель понад 500 осіб і сотні постраждалих.

Після цього ррезидент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував заплановану на завтра зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Ізраїль заперечує нанесення удару по лікарні. За їх словами, це сталося в результаті невдалого запуску ракети "Ісламського джихаду".

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