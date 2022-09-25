Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати результати "референдумів".

Сербія не визнаватиме російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Про це сказав глава МЗС Сербії Нікола Селакович, пише Європейська правда.

На запитання ЗМІ про "референдуми" Селакович сказав, що Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати.

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"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Селакович.

Позиція Сербії щодо України та Росії

Сербія веде двояку політику щодо Росії. І хоч, у чому впевнені окремі експерти, політикум країни намагається дистанціюватися від путінського режиму, все ж іде Кремлю назустріч.

Сербія не запроваджувала санкції проти Росії з 2014 року, і ця ситуація не змінилася після нападу Росії на Україну 24 лютого, хоча Белград доєднався до низки санкцій проти Білорусі.

Проросійські санкції у Сербії значно зросли на тлі підтримки Росією належності Косово до Сербії, у той час як більшість країн Заходу визнали його незалежність. Україна, хоч і не визнала незалежність Косова, сприймається як держава з ворожого західного табору.

Проте не лише проросійські симпатії відіграють ключову роль в позиції Сербії, але й енергетична залежність. Зараз 100% необхідного газу Сербія отримує саме з Росії.

Крім того, з 2014 року сербські найманці беруть участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

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