Сербія не визнаватиме російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Про це сказав глава МЗС Сербії Нікола Селакович, пише Європейська правда.
На запитання ЗМІ про "референдуми" Селакович сказав, що Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати.
"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Селакович.
Позиція Сербії щодо України та Росії
Сербія веде двояку політику щодо Росії. І хоч, у чому впевнені окремі експерти, політикум країни намагається дистанціюватися від путінського режиму, все ж іде Кремлю назустріч.
Сербія не запроваджувала санкції проти Росії з 2014 року, і ця ситуація не змінилася після нападу Росії на Україну 24 лютого, хоча Белград доєднався до низки санкцій проти Білорусі.
Проросійські санкції у Сербії значно зросли на тлі підтримки Росією належності Косово до Сербії, у той час як більшість країн Заходу визнали його незалежність. Україна, хоч і не визнала незалежність Косова, сприймається як держава з ворожого західного табору.
Проте не лише проросійські симпатії відіграють ключову роль в позиції Сербії, але й енергетична залежність. Зараз 100% необхідного газу Сербія отримує саме з Росії.
Крім того, з 2014 року сербські найманці беруть участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків.