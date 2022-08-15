Сербія відмовилася від розміщення російської військової бази на своїй території. Натомість Белград вирішив рухатися у бік розширення співпраці з НАТО.
Про це пише російський КоммерсантЪ з посиланням на власні джерела.
Минулого тижня заяву щодо розміщення російської військової бази у Сербії зробив посол РФ Олександр Боцан-Харченко.
"Створення у Сербії російської військової бази є суверенною справою цієї країни, плюс це питання інтересів самої РФ", – заявив тоді дипломат.
Водночас він заявив, що становище Сербії в Балканському регіоні у військово-технічному плані є набагато сильнішим, ніж здається. Дипломат наголосив, що зараз із Сербією починають рахуватися.
Однак президент президент Александар Вучич заявив, що "Сербії непотрібні чиїсь військові бази".
"Сербія зберігатиме військовий нейтралітет і союзницькі відносини. Не соромиться зв'язків з Росією, Китаєм, США та ЄС, але про себе подбає сама", – сказав сербський лідер в інтерв'ю TV Prva.
Джерела повідомили російському виданню, що Сербія відмовилася від ідеї розміщення російської військової бази на користь розширення співпраці з НАТО.
Наразі країна активізувала співпрацю з Альянсом на військовій базі Південь на околицях Буяноваця. Це підтвердив й очільник американського Офісу з питань оборонної співпраці Алессандро Педраза. За його словами, Вашингтон і Белград на базі Південь розвиватимуть Головний центр навчання армії Сербії за стандартами НАТО, а також – підготовки сербських підрозділів для миротворчих операцій.
Як повідомляв УНІАН, війна в Україні впливає на позицію держав, які займали доволі нейтральну або політично близько до нейтральної позицію до Росії. Зокрема, експерти вважають, що Сербія хоче дистанціюватися від режиму Путіна.