Керівництво прийняло таке рішення через те, що РФ вторглася в Україну.

Популярна онлайн-платформа для пошуку короткострокової оренди житла Airbnb зупинила роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомив головний виконавчий директор компанії Брайан Ческі в Twitter.

"Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого в Airbnb вирішили безкоштовно прихистити до 100 тис. біженців з України в Європі. Житло буде доступне в таких країнах: Польща, Угорщина, Румунія, Німеччина.

Важливо! Перебування буде безкоштовним для українських біженців - ініціатива фінансується особисто Airbnb та її партнерами. Ті, хто потребує притулку, можуть отримати необхідну інформацію на сайті UNHCR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців).

Нагадаємо, велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт в цю країну, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції.