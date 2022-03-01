Компанія припиняє продаж техніки в країні і відключить функцію Apple Pay.

Американська корпорація Apple припинила роботу в Росії.

За повідомленнями російських ЗМІ, компанія Apple повідомила, що її система платежів Apple Pay перестала працювати в Росії.

Крім Apple Pay на території Росії будуть обмежені і інші послуги. Так, були відключені трафік і звіти про події на картах Apple.

Також призупинено продаж усіх продуктів компанії. "Минулого тижня ми зупинили експорт через всі канали збуту в країну", - повідомили в Apple.

Раніше в російських онлайн-магазинах повідомлялося, що вже до вечора неможливо було купити ніяку техніку.

Раніше міністр цифрової трансформації України написав лист голові Apple з проханням відключити росіян від Apple Store.

Сьогодні Федоров у своєму Telegram-каналі підтвердив факт відключення Apple Pay в Росії.

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