Американська корпорація Apple припинила роботу в Росії.
За повідомленнями російських ЗМІ, компанія Apple повідомила, що її система платежів Apple Pay перестала працювати в Росії.
Крім Apple Pay на території Росії будуть обмежені і інші послуги. Так, були відключені трафік і звіти про події на картах Apple.
Також призупинено продаж усіх продуктів компанії. "Минулого тижня ми зупинили експорт через всі канали збуту в країну", - повідомили в Apple.
Раніше в російських онлайн-магазинах повідомлялося, що вже до вечора неможливо було купити ніяку техніку.
Раніше міністр цифрової трансформації України написав лист голові Apple з проханням відключити росіян від Apple Store.
Сьогодні Федоров у своєму Telegram-каналі підтвердив факт відключення Apple Pay в Росії.