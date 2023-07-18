Вони могли впасти в море.

У вівторок, 18 липня, Корейська Народно-Демократична Республіка здійснила пуск двох балістичних ракет, вони впали в море.

Про це повідомляє японська громадська телекомпанія NHK з посиланням на берегову охорону Японії. За даними їхніх джерел в уряді, ракети впали в Японське море за межами виключної економічної зони країни.

Чиновники Міноборони кажуть, що дві балістичні ракети були запущені в східному напрямку із західного узбережжя країни приблизно о 3:29 і 3:45. Ракети подолали від 550 до 600 кілометрів, досягли висоти близько 50 кілометрів і, як вважають, впали в Японське море. Поки що інформації про пошкодження літаків або кораблів не надходило.

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Випробування зброї Північною Кореєю

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що КНДР випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету під назвою Hwasong-18.

Сполучені Штати Америки заявили, що цей запуск може дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні, а в Японії назвали його загрозою регіональній стабільності і світу.

Видання зазначає, що вже 13-й запуск снаряд з використанням технології балістичних ракет КНДР в 2023 році.

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