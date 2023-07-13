Hwasong-18 пролетіла близько тисячі кілометрів, залишаючись в повітрі протягом 74 хвилин.

Північна Корея у середу заявила, що вдруге нібито запустила свою найновішу балістичну ракету Hwasong-18, пише CNN з посиланням на повідомлення державного Центрального інформаційного агентства Кореї. Востаннє країна запускала цей тип ракети у квітні 2023-го.

Журналісти відзначають, що заява про пуск ракети була зроблена, коли Пхеньян пригрозив Америці збивати над прилеглими водами літаки-розвідники США. Даний запуск слідував за кількома іншими недавніми випробуваннями МБР КНДР, які викликали тривогу у Захода і сусідніх держав.

У заяві Білого дому йдеться, що запуск "ризикує дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні".

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи в кулуарах саміту НАТО в середу, назвав запуск "неприйнятним" і загрозою регіональній стабільності і міжнародному співтовариству.

За даними Міноборони Японії, Hwasong-18 пролетіла близько тисячі кілометрів, залишаючись у повітрі протягом 74 хвилин, що є незначним досягненням у порівнянні з балістичними ракетами, випробуваними раніше цього року.

Ракети КНДР - що важливо знати

Перші випробування Hwasong-12 були проведені Пхеньяном ще взимку 2022 роки. Це була ракета середньої дальності, здатної, як стверджувалося, досягти американської території Гуам.

У грудні 2022 року дві балістичні ракети КНДР з потенційною дальністю ураження Японії пролетіли близько 500 кілометрів.

З початку 2022 року Північна Корея здійснила понад 60 випробувальних пусків різних ракет, у тому числі трьох міжконтинентальних.

КНДР співпрацює з Росією - головне

КНДР через свою агресивну політику щодо сусідів, авторитаризм всередині країни щодо своїх громадян вже багато років перебуває під мыжнародними санкціями. Але обмеження не заважають ВПК Північної Кореї розробляти все нові види озброєння і напряму погрожувати США.

На цьому тлі примітним вийшов фактично союз КНДР і підсанкційної Росії, фінансовий і промисловий сектор якої теж постраждав через власну агресивну зовнішню і внутрішню політику. ЗМІ знаходили численні підтвердження того, що обидва авторитарні режими надають один одному, в тому числі, військову підтримку.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пхеньян визнав "незалежність" окупованих Росією частин Луганської та Донецької областей. Після чого Київ розірвав дипвідносини з КНДР. Наразі Північна Корея допомагає Росії боєприпасами і амуніцією для ведення війни проти України.

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