Угорський міністр заявив, що лише Трамп нібито може здійснити "потужний зовнішній вплив".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна матиме "шанс на мир" лише за умови перемоги президентських виборах у США Дональда Трампа.

Як заявив Сіярто в інтерв'ю агенції Reuters, Угорщина не бачить загрози для НАТО та Європи від Росії, оскільки Кремль нібито є "раціональним" і не наважиться на збройне протистояння із Заходом.

Він також заявив, що Україна та Росія нібито потребують "потужного зовнішнього впливу" для того, щоб розпочати переговори про мир. Із цим, на думку Сіярто, може впоратися лише Трамп.

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"Ми бачимо шанс на мир у разі перемоги президента Трампа. Ми бачимо шанс на хороші відносини між США та Угорщиною, якщо Дональд Трамп стане президентом", - заявив Сіярто.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 11 липня зустрінеться з Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться у Флориді через тиждень після того, як угорський політик провів переговори з правителем РФ Володимиром Путіним у Москві.

Очікується, що Орбан вирушить до резиденції Трампа Мар-а-Лаго після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Як повідомило одне з джерел Bloomberg, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця зустріч буде "неформальною".

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