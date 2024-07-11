Ця зустріч посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 11 липня зустрінеться з Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться у Флориді через тиждень після того, як угорський політик провів переговори з правителем РФ Володимиром Путіним у Москві.

Про це повідомляє Bloomberg з поссиланням на джерела. Ця зустріч посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

"Трамп та Путін демонстрували симпатію один до одного під час першого терміну президента США, що часто викликало двопартійну критику. Нещодавно лідер республіканців заявив, що, на його думку, він міг би переконати Путіна припинити війну проти України, якщо його оберуть на другий термін", - зазначає агентство. Відео дня

Очікується, що Орбан вирушить до резиденції Трампа Мар-а-Лаго після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Як повідомило одне з джерел Bloomberg, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця зустріч буде "неформальною".

Дипломатична активність Орбана

Чиновники ЄС роздратовані дипломатичною місією Орбана. Про це напередодні написало видання Politico. Зазначається, що існують механізми позбавлення Угорщини головуючого крісла в Євросоюзі, яке вона отримала 1 липня на півроку.

Як відомо, 2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Згодом Орбан прилетів до Москви, аби зустрітися з російським правителем Путіним, після чого відправився до Китаю, де наполягав на припиненні вогню в Україні під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Після відвідин Пекіна Орбан вирушив з візитом до США.

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