МЗС Швеції дало громадянам країни рекомендацію не відвідувати Росію, пославшись на "погіршення ситуації з безпекою в регіоні".

Латвія, Південна Корея і Канада слідом за США і Великобританією попередили своїх громадян про загрозу терактів у Москві в найближчі два дні.

МЗС Латвії у своєму повідомленні закликало громадян країни, які перебувають у Росії, бути обережними й уникати масових зібрань. Відомство також знову закликало громадян Латвії покинути територію Росії у зв'язку з "напруженою ситуацією в галузі міжнародної безпеки".

Влада Канади рекомендувала громадянам країни утриматися від поїздок до Росії і попередила про ризик терористичної атаки з посиланням на заяву посольства США в Москві.

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Схоже повідомлення опублікувало і посольство Південної Кореї в Росії. Там також зазначили, що у зв'язку із заходами, приуроченими до 8 березня, "очікується висока ймовірність виникнення нещасних випадків" у місцях скупчення людей.

МЗС Швеції дало громадянам країни рекомендацію не відвідувати Росію, пославшись на "погіршення ситуації з безпекою в регіоні". Повідомлення посольства США в Москві відомство не згадало.

Попередження про теракти в Москві

Учора повідомлялося, що в найближчі 48 годин на території країни-агресора Росії можуть статися теракти. Таке попередження з'явилося на сторінках посольств одразу кількох країн.

Так, посольство США в Росії повідомило про те, що "екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти". У зв'язку з цим громадянам США порадили уникати масових зібрань протягом наступних 48 годин. Інших подробиць немає.

Аналогічне попередження опублікувало й посольство Великої Британії в РФ. Там із посиланням на заяву американської сторони порадили британцям утриматися від поїздок до Росії.

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